Zombi istilasına uğramış ölü bir şehirde hayatta kalma mücadelesi vererek zombilere kaşı savaşabileceğiniz ve çeşitli saklanma yerleri inşa ederek virüs bulaşmayan insanları kurtarabileceğiniz Dead Town, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve ürkütücü zombi karakterleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, zombiler tarafından kuşatılan ve insanların terk ettiği bir şehirde yaşam mücadelesi vermek ve zombileri öldürerek seviye atlamaktır. Zombileri etkisiz hale getirebilmek için çeşitli malzemeler kullanarak silahlar yapabilir ve sığınma bölgeleri inşa edebilirsiniz. Ayrıca virüs kapmayan insanlara ulaşarak kendi ordunuzu kurabilir ve zombilere karşı daha kalabalık savaşabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir zombi oyunu sizleri bekliyor.

1 milyondan fazla oyuncunun tercih ettiği Dead Town, aksiyon oyunları kategorisinde yer alan popüler bir oyun olarak dikkat çekiyor.