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Deadly Run Cihaza göre değişir (Android)
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Deadly Run

Cihaza göre değişir
Android
Deadly Run
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Zombilerle birlikte eğlenceli yarışlar yapabileceğiniz ilginç bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Zombilerle yarışabileceğiniz komik ve eğlenceli bir oyun olan Deadly Run, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz sıra dışı bir yarış oyunu olara ön plana çıkıyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyun ile eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor. Oyun içerisinde onlarca farklı görünüme sahip zombi karakteri ve yarışlar yapabileceğiniz birbirinden zorlu parkurlar yer almaktadır. Ayrıca parkurlarda toplayabileceğiniz çeşitli puan ve ödüller bulunmaktadır.

Yapmanız gereken tek şey istediğiniz zombi karakterini seçerek yarışa başlamaktır. Garip görümlü zombilerin arasından hızla geçerek bitiş çizgisine ulaşmalısınız. Yarışı kazanmak sandığınız kadar kolay olmayabilir. Parkurlarda sizi bekleyen çeşitli tuzaklar ve engeller bulunmaktadır. Tüm bunları aşarsanız yarışı kazanabilirsiniz. Dilerseniz çevrimiçi yarışlara katılabilir ve dünyanın farklı yerlerinden oyuncularla mücadele edebilirsiniz. Bu yarışlarda başarılı olarak dünya sıralamasında üst sıralara tırmanabilir ve adınızı zirveye yazdırabilirsiniz.

Mobil platformda Android işlemciye sahip tüm cihazlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz Deadly Run, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen ve zamanla daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran kaliteli bir oyundur.

iyi oyunlar dileriz.

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