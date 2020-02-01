Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Deiland Tiny Planet, küçük bir gezegende günlük görevler üstlenerek macera dolu bir serüvene atılacağınız eğlenceli bir oyundur.

Sürükleyici görevleri ve macera dolu hikayeleri işle oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kendi dünyanızı kurarak sıfırdan bir hayata yelken açmak ve kendi koyduğunuz kurallarla gezegendeki düzeni sağlamaktır.

Küçük ve boş bir gezegene sırasıyla yeni yapılar kurmalı ve farklı ticaret alanları oluşturmalısınız. Doğal yaşamı andıran ormanlık alanlar inşa etmeli ve ağaçlandırmalar yapmalısınız. Seviye atlayarak dünyanızı geliştirecek yeni objelere ve malzemelere sahip olabilirsiniz.

Ticarette kendinizi geliştirerek gezegeninizi daha da büyütebilir ve yeni iksirler hazırlayarak daha fazla yapı inşa edebilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon ve macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete açılan Deiland Tiny Planet, ilginç konusu ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyundur.