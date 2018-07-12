DERE EVIL EXE, hem Steam hem de mobil platformda yer alan popüler nadir iki boyutlu platform oyunlarından biri. Retro korku - gerilim oyunlarını seviyorsanız, kesinlikle oynamalısınız. Gerçeküstü yapılar, blok tepeler, güçlerini korkudan alan yaratıklarla dolu bir dünyada geçen oyun, ürperten bir atmosfer sunuyor.

Oyunun başlangıç ekranı bir hayli ilginç. Kalbi olanlar ve sinirli tipler için oyunun uygun olmadığı uyarı mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Yine de devam et butonuna dokunduğunuzda hikaye başlıyor. Knightly adında sessiz bir kahramanı kontrol ediyorsunuz. Zıplayarak, koşarak, çevreyi manipüle ederek hayata kalmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir silahınız yok ve her türlü tehlikenin olduğu bir dünyada tek başınızasınız. Bölümler çok kolay değil ancak geçilmeyecek derecede de çok zor değil. Retro görselli hareketlere odaklı zorlu platformlarına bayılıyorsanız saatlerinizi vererek aynı gün oyunu bitirebilirsiniz.

Yan bakış kamera açısından oynanış sunan platform oyununu 80’ler, 90’ların 16-bit arada klasikleri özleyenlere tavsiye ederim. Unutmadan, bu oyun ödüllü side-scroller oyunu DERE .EXE’nin devamı değil.