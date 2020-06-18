Desert Riders oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Şimdi sizden çölde silah dolu bir arabayla sizi takip ettiklerini düşünün. Çok aksiyonlu bir ortamda olduğunuzu anlamışsınızdır. Fakat siz de boş değilsiniz. Sizin aracınız da gayet korunaklı ve silah dolu. Bu oyunda yapmanız gereken düşmanlarınız sizin arabanıza yaklaştığı zaman hemen ateş ederek onları yok etmeye çalışın. Güçleri bitene kadar ateşi kesmeyin. Gerektiği yerde silahınızı değiştirerek farklı atış şekilleri deneyebilirsiniz. Onları öfkenizle korkutun. Düşmanlarınızın size zarar vermesine izin vermeyin. Aniden arkanızdan saldırabilirler bu konuda çok dikkatli olmalısınız.

Mükemmel araba modalleri ve modifiyeleri ile oldukça dikkat çekiyor. Oyunu oynamaya başladığınız anda hırsınızdan bütün bölümleri oynayarak yenmek isteyeceksiniz. Çöl sıcağının verdiği hararetle sizi kimseler tutamayacak. Benzersiz bir atmosfere sahip olan Desert Riders oyunu sizleri heyecanlandırmayı bekliyor. Siz de bu macera dolu yarışa ortak olmak isterseniz oyunu indirip hemen oynayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.