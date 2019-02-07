Sylvain Seccia imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Désiré bir macera oyunudur.

İki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Désiré ile birbirinden farklı maceralar bizleri bekliyor olacak. Oyun içerisinde Désiré adlı bir çocuğu canlandıracağımız yapımda onun hayatına ortak olacak ve hayatını devam ettirmesini sağlayacağız. Doğuştan renk körü olarak karşımıza çıkan çocuk kendine has siyah beyaz dünyasında yaşamına devam ediyor.

Oldukça sade içeriklere sahip olan mobil macera oyununda 50’den fazla farklı sahne yer alıyor. 402den fazla farklı karakterin ve bilmecenin yer aldığı oyunda Désiré güneşi hem gece olarak kabul ediyor.

5 farklı dil desteğine sahip olan yapım, Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme puanı aldı. Oyun iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.