Dig it!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm yepyeni bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Dig it!, reflekslerinizi sınayıp yüksek puanlar elde etmek için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Zorlu engellerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda topu fincana sokmaya çalışıyorsunuz. Sezgisel kontrollerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz oyunda gerçekçi fizik motoru yer alıyor. Bombalar, renkli toplar ve daha fazlasıyla tam bir şölen havasında geçen oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Onlarca zorlu bölüme sahip olan Dig it! oyunu sizleri bekliyor.

Dig it! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.