Dino Hunter King, dinozorları avlayarak zaman geçirdiğiniz bir Android oyunu. Farklı türde mobil oyunlarla karşımıza çıkan, her oyunu milyonlarca indirmeye ulaşan mobirix imzasını taşıyan avlanma oyunu Android platformuna özel çıkış yapıyor. Son derece tehlikeli dinozorlara karşı hayatta kalmaya çalıştığınız aksiyon oyunu aktif internet bağlantısı da gerektirmiyor. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Android telefonlarda oynanabilen dinozor avlama oyunu Dino Hunter King, görev bazlı ilerliyor. Her aşamada farklı görevleri tamamlıyorsunuz. Gerçek dinozorlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Dinozorları avlamak için kullanabileceğiniz birçok silah mevcut ve silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Kontrol sistemi çok basit. Dinozorlara nişan almak için sol tuşu, ateş etmek için de sağ tuşu kullanıyorsunuz.