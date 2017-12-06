Dino VR Shooter: Dinosaur Hunter Jurassic Island, Android platformunda sanal gerçeklik desteği sunmasıyla öne çıkan dinozor avı oyunu. Cardboard ve herhangi bir sanal gerçeklik (VR) gözlükle uyumlu olan oyun, kaliteli grafiklerin yanı sıra 60fps sunuyor.

Dinozorların yaşam sürdüğü fantastik dünyaya giriş yaptığımız sanal gerçeklik (VR) oyununda mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyoruz. Dinozorlarla yüz yüze geldiğimizde kendimizi koruyabilmemiz için verilen 5 farklı silah mevcut. Dinozorların kafasında çıkan bardan sağlık durumlarını görebiliyoruz.

Oyunun sıkıcı tarafı bir sonunun olmaması. Çevre ve dinozorların modellemesi gerçekten etkileyici seviyede ancak oynanış tarafında bir eksiklik var. Bu arada sanal gerçeklik gözlüğünüz yoksa Bluetooth gamepad, VR remote ve keypad ile de oynayabiliyorsunuz.