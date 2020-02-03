Dinosaur Rampage, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir dinozor oyunu olarak nitelendirebileceğim Dinosaur Rampage oyununda aksiyon ve macera dolu bir atmosfere giriş yapıyorsunuz. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Basit kontrollerin yer aldığı oyunda insanları yiyerek büyüyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Paraları toplayarak en güçlü olmanız gereken oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Dinosaur Rampage oyununda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Dinosaur Rampage oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.