Mobil platformda rol yapma oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Do Not Disturb, komik bir dağ faresini yöneterek çeşitli görevler üstleneceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılacağınız eğlenceli bir oyundur.

Eğlenceli animasyonları ve sürükleyici görevleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli şaka ve komiklikler yaparak görevleri tamamlamak ve kahkahalar içinde yeni bölümlerin kilidini açmaktır.

Şaka görevleri yaparken yüzlerce mini oyunlar oynayabilir ve çeşitli bulmacalar çözebilirsiniz. Haritada yer alan şaka bölgelerini ziyaret ederek sizden istenilenleri yapacak ve oldukça komik anlar geçirerek kahkahalara boğulacaksınız.

Her şakadan belirli bir puan kazanır ve ilerleyen bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç şaka bölümleri ile oyun severlere sunulan eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve macera dolu anlar geçireceğiniz Do Not Disturb, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.