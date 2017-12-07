Don't Touch The Zombies, hem tek hem de çok oyunculu mod sunan aksiyon yüklü zombi oyunu. Android platformundaki diğer zombi oyunlarından farklı olarak roller sürekli değişiyor. Zombi avcısı olarak başlıyor ve labirentteki zombileri temizleyerek ilerliyoruz ancak başarılı olamazsak onlara dönüşüp zombi avcılarını kovalamaya başlıyoruz.

Zombi oyunlarında genellikle zombileri farklı şekillerde öldürerek ilerleriz lakin bu oyunda onların yerine de geçebiliyoruz. Oyunun güzel yanı; zombi olarak oynama bir mod değil. Yani; oyunun başında klasik olarak zombileri temizleyerek yolumuzda ilerliyoruz. Yürüyen ölülerle aramıza yeterince mesafe koyamayıp ısırılırsak anında onlara dönüşüp bu sefer eski biz gibi zombi avcılarının peşine düşüyoruz.

Zombilere asla değmememiz gereken oyunda birçok mod karşımıza çıkıyor. Hedef puana ulaşmaya çalıştığımız Score Mode, sınırlı sürede en iyi puanı yapmaya çalıştığımız Time Score Mode, verilen sürede mümkün olduğunca fazla sayıda zombiyi temizlememizi isteyen Time Killer Mode, istenen sayıda zombiyi öldürdüğümüzde kazandığımız Killer Mode, zombilerle karşılaşmadığımız item toplamaya dayalı Collector Mode ve psikopata bağladığımız Horde Mode oynanabilir oyun modları arasında.