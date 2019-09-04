Şu sıralar mobil platformda birbirinden farklı oyunlara imza atmaya devam eden Casual Azur Games, özellikle Doodle God Idle ile oyuncuların beğenisini kazanmaya çalışıyor.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan Doodle God Idle’da kendi dünyamızı kurmaya çalışacak, yeni elementler keşfedecek ve sınırlarımızı genişletmeye çalışacağız. Renkli içerikleri ile her yaştan oyuncuya hitap eden yapım ücretsiz olması ile de yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Kendi hayallerimizdeki bir dünyayı hayata geçirmeye çalışacağımız mobil klasik oyunda kolay oynanış yer alıyor. Şuana kadar 10.000 binden fazla oyuncunun dikkatini çeken ve eğlenceli yapısı ile keyifli zaman geçirten yapım Google Play üzerinde Android oyuncularına özel olarak yayınlandı.

Yapım içerisinde yer alan sandıkları açarak daha fazla içeriğe erişebildiğimiz gibi farklı tohumlar da ekerek yeni bitkiler elde edebileceğiz.