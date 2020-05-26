Hosted Games tarafından geliştirilen Doomsday on Demand 2 oynaması ücretsiz olarak mobil oyuncular tarafından oynanmaya devam ediyor.

Hikâye eşliğinde ilerleme sistemine sahip olan yapım da oyuncular seçtikleri seçenekler ve hikâyenin öğeleri eşliğinde yepyeni bir deneyim elde edecekler. Mobil rol oyunu olarak adından söz ettiren başarılı yapım da oyuncular çok sayıda farklı zorluğu da deneyimleme fırsatı elde edecekler.

İnsanlar ve mutantlar arasında süren bir savaşa ortak olacağımız oyun da arkadaşlarımızı seçebilecek ve düşman karşısında onları yükselterek daha etkili bir hale getirebileceğiz.

Orta dereceli grafik açılarına ek olarak oyunculara aksiyon sahneleri göstermeyen yapım, günümüzde hem Android hem de iOS platformlarında oynanmaya devam ediyor.

Başarılı yapım 10 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor.