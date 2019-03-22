Birbirinden vahşi onlarca köpek balığını yönetebileceğiniz ve avlanarak hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz Double Head Shark Attack, aksiyon ve macera dolu bölümleri ile sizleri bekliyor.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunu ücretsiz olarak oynayabilir ve farklı köpek balıkları ile savaşabilirsiniz. Oyunda asıl amaç, onlarca köpek balığı arasından istediğinizi yöneterek etraftaki balıkları ve kıyıdaki insanları avlamaktır. Ayrıca avlanmanın yanı sıra, farklı köpek balıklarına karşı mücadele edebilir, kılıç ve benzeri silahlar kullanarak heyecan dolu dövüşlere katılabilirsiniz.

Oyun içerisinde çift başlı, demir zırhlı, sivri burunlu ve daha onlarca farklı özelliğe sahip birçok köpek balığı yer almaktadır. Ayrıca seviye atladıkça satın alabileceğiniz 12’den fazla aksesuar bulunmaktadır. Online olarak da oynayabileceğiniz bu oyun ile dünyanın farklı bölgelerinde oyunculara karşı mücadele verebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severle buluşan ve 500 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Double Head Shark Attack, köpek balıkları ile önünüze çıkan her canlıyı yiyebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.