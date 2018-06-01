Dr. Panda Town: Holiday, çocuk oyunları geliştiricisi Dr. Panda’nın yeni oyunları. Android telefon/tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz tatil temalı, animasyonların öne çıktığı rengarenk görsellerle süslü harika bir mobil oyun.

Türkçe dil desteğiyle gelen oyunda Dr. Panda, en az onun kadar sevimli arkadaşları ve hayvanlarla birlikte farklı yerlerde tatil keyfi sürüyorsunuz. Seyahat geminizle gidebileceğiniz birçok yer var. Adaya inip arkadaşlarınızla birlikte voleybol oynamanın, yüzmenin tadını çıkarabilir, ormanda kamp kurabilir, karla kaplı dağlara giderek kış macerasına atılabilir, havuz partisi düzenleyebilir, canlı müzikle misafirlerinizi eğlendirebilir ve daha pek çok eğlenceli etkinlik düzenleyebilirsiniz. Her ne kadar Panda dostumuz öne çıksa da oynanabilen tek karakter o değil. Oynayabileceğiniz 30 karakter, tatilde size eşlik edecek 15 hayvan mevcut.