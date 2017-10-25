Dr. Panda Town: Mall, çocuğunuzun sizinle veya arkadaşlarıyla birlikte oynayabileceği, animasyonlarla süslenmiş rengarenk görselli bir rol yapma oyunu. Sevimli Panda ile alışveriş merkezlerini gezmekten sinemada film izlemeye, pet shop ziyaretinden oyuncak dükkanlarının altını üstüne getirmeye birçok şeyi özgürce yapabildiğiniz bu oyunla vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Çocuklara yönelik hazırladıkları güvenli, kolay oynanabilir, kaliteli görselli oyunlarla karşımıza çıkan Dr. Panda’nın Şehirde: AVM adını taşıyan oyununda isim gereği alışveriş odaklı olduğunu düşünebilirsiniz ancak tek yaptığınız bu değil. Panda ve en az onun kadar sevimli arkadaşlarıyla birlikte üç katlı alışveriş merkezini gezintiye çıkıyorsunuz. Yeni kıyafetler almak, pet shop’larda tüylü dostlarınızı ziyaret etmek, oyuncak dükkanında farklı giysiler giyerek eğlenmek dışında alışveriş merkezinde gördüğünüz çalışanların yerine geçebilirsiniz.