DRAGON BALL LEGENDS, Toei Animation’ın Japon anime televizyon dizisi Dragon Ball’un mobil platforma uyarlanan oyunu. Dragon Ball hayranlarının bir araya geldiği dövüş oyununda Akira Toriyama tarafından tasarlanmış tamamı yeni karakterler özgün sesleriyle birlikte yer alıyor.

Akira Toriyama tarafından yazılıp çizildiğini bildiğimiz popüler manga serisi aynı zamanda Japon anime TV dizisi Dragon Ball’un hayranlarına özel hazırlanan mobil oyunlardan biri Dragon Ball Legends. Oyunda manga serisinin yaratıcısının hazırladığı karakterlerle online ve birebir dövüşlere giriyoruz. Tek dokunuşumuzla özel hareketleri sergileyen, bununla da yetinmeyip kombolarla ortamı şenlendiren karakterlerimizi geliştirebiliyoruz.

DRAGON BALL LEGENDS Özellikleri: