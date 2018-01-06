Dragon Fist - Kung Fu Showdown, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda tehlikeli düşmanlarla mücadele ediyor ve keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir aksiyon oyunu olan Dragon Fist - Kung Fu Showdown, tehlikeli savaşçıların karşısında hayatta kalmanızı gerektiren bir oyundur. Oyunda Kung Fu yapıyor ve yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Retro tarz grafiklere sahip olan oyunda inanılmaz bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Sürükleyici atmosferiyle de karşımıza çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli davranmanız gereken oyunda reflekslerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz. Ekranın sağına ve soluna dokunarak karakterinizi kontrol edebileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Zorlu görevlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunu sakın kaçırmayın.

Dragon Fist - Kung Fu Showdown oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.