Eğlenceli eşleştirmeler yaparak savaşçılarınızı geliştirebileceğiniz ve aksiyon dolu savaşlar için güçlü bir ordu kuracağınız Dragon Strike: Puzzle RPG, mobil platformda rol oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici grafikleri ve nefes kesen savaş sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli eşleştirmeler yaparak puan toplamak ve bu puanları kullanarak kendinize güçlü bir ordu kurmaktır.

Aynı renge ve şekle sahip en az 3 bloğu bir araya getirerek ihtiyacınız olan puanlara ulaşabilir ve savaşçılarınızı geliştirerek daha güçlü bir orduya sahip olabilirsiniz. Rakiplerinizle birebir mücadele ederek aksiyon dolu anlara şahitlik edebilir ve ganimet savaşlarına katılarak ordunuza yeni askerler katabilirsiniz.

İlginç yaratıklara ve dev canavarlara karşı savaşarak zorlu görevler üstleneceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin beğenisine sunulan ve yüz binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Dragon Strike: Puzzle RPG, bağımlısı olacağınız benzersiz bir rol oyunudur.