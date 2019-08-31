Mobil platformun ünlü isimlerinden birisi olan Com2uS yine oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mobil rol oyunları arasında yer alan DragonSky : Idle & Merge ile oyunculara rekabetçi bir oynanış ortamı sunuyor. Görsel efektlerin yer aldığı yapımda oyuncular birbirinden farklı canavarlar arasından seçimler yapıyor ve gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile karşı karşıya geliyorlar.

Kendi ejderhalarımızı geliştireceğimiz oyunda sınırsız bir içerik kalitesi bizleri bekliyor olacak. Yüksek kaliteli RPG içeriklerinin yer aldığı mobil yapımda patron savaşları eşliğinde rekabet dolu anlara imza atacağız.

Yoğun görsel efektler eşliğinde savaşlarda yer alacağımız oyunda ejderhalarımızı geliştirerek daha etkili bir hale getireceğiz. Oyuncular seviye sistemi eşliğinde mücadele edecekler.

İyi oyunlar dileriz.