Draw a Stickman: Epic 3

Mükemmel kahramanı tasarlamak için yeni, karmaşık çizim araçlarını kullanın. İstediğiniz kadar yaratıcı olun, kahramanınız çizebileceğiniz her şey olabilir. Yeni Sketchbook'unuzda sınırsız sayıda kahraman ve araç çizimleri saklayın: Tüm favori karakterlerinizle oyununuzu renklendirmek için istediğiniz zaman bunlar arasında geçiş yapın.

Geçmek için bir sürü yeni canavar var: Oozes, Trolls, Bully Goats ve belki de hepsinden en korkutucu olan şeytani Hamster'ı ara. Sırlar, koleksiyonlar ve gizli yollarla dolu yeni seviyelerde maceraya çık. Yeni Stickman dünyasında dolaşın ve Stickman evrenindeki diğer karakterlerle tanışın.

Patronları canlandırmak ve çevrenizdeki dünyaya hayat vermek için yeni kalemlerinizi kullanın. Çizimlerinizi zenginleştirecek yeni renkler eklemek için kayıp renk arkadaşlarını bulun. Boyama kılavuzları, araç planları ve kalemler bulduğunuzda yeni gizli alanların kilidini açın, her seviyede 3 yıldız kazanabilir misin?