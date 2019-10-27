Draw Around, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyun olarak ön plana çıkan Draw Around, zorlu bölümleri tamamlamanız gereken bir oyundur. Oyunda engellerden kaçarak şekilleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Zevkli bir deneyim sunan oyunda kolay bir oynanış yer alıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Onlarca zorlu bölüme sahip olan oyunda becerilerinizi ön plana çıkarıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Draw Around sizleri bekliyor.

Draw Around oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.