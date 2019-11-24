Kendi çizdiğiniz arabaları kullanarak heyecan dolu yarışlara katılacağınız ve çeşitli engelleri aşarak parkuru birinci tamamlamak için mücadele edeceğiniz Draw Car 3D, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve 5 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Basit ve renkli grafikleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, parkurdaki engelleri baz alarak farklı boyutlarda ilginç arabalar tasarlamak ve yarışı kazanarak seviye atlamaktır. Karşınıza çıkan engellere göre arabanızı şekillendirebilir ve boyutunu ayarlayabilirsiniz. Parkur boyunca altın toplayarak hızla ilerlemeli ve engelleri aşarak bitiş çizgisine ulaşmalısınız. Sürükleyici bölümleri ve ilginç tasarımı ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir yarış oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda farklı renklerden yararlanarak çizebileceğiniz yüzlerce farklı araba modeli ve çeşitli engellerle donatılmış birbirinden zor sayısız parkur yer almaktadır. Ayrıca çizimlerde kullanabileceğiniz rengarenk kalemler bulunaktadır. Engellere göre araba çizerek yarışları kazanmalı ve sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Ücretsiz olarak sunulan Draw Car 3D ile sizde hünerlerinizi sergileyebilir ve maceraya doyabilirsiniz.