Draw Climber, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak ön plana çıkan oyunda rakiplerinize meydan okuyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda tek yapmanız gereken en uygun çizgileri oluşturmak. Renkli görselleri ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkan oyunda hem keyifli vakit geçirebiliyor hem de arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda zorlu engellerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Draw Climber oyununu mutlaka denemelisiniz.

Draw Climber oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.