Draw Story: Words Edition oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz öğretici bir kelime oyunudur.

Kelime hazinenizi genişletmenizi, okuldan farklı olarak zekanızı geliştirmenizi sağlayan ücretsiz bir kelime oyunu olan Draw Story sizlere eğlenceli dakikalar yaşatacaktır. Yeni karakterlerle tanışacağın okulun dışında da bilgiler edinebileceğin bir alan bulunmakta. Yapmanız gerekenler ise çok basit. Seviyeyi geçmek için resimde gördüğünüz kelimeyi heceleyin. Hecelediğiniz her kelime başına altın kazanacaksınız. Beyin gücünüzü test etmek bu oyun sayesinde artık mümkün.

Basit oynanış şekli ve canlı grafikleriyle oyunseverlerin beğenisini kazanan bir oyun. Canınız sıkıldığında veya boş zamanlarınızı değerlendirmek istediğinizde bu oyunu tercih edebilirsiniz. Eğlendirirken öğreten bir oyun olduğu için oldukça dikkat çekiyor. Sizin de hoşunuza gidecek bir oyun olduğu için oyunu indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.