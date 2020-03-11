Drive Hills, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Engelleri aşarak paketleri yerlerine ulaştırmaya çalıştığınız bir oyun olan Drive Hills oyununda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda zorlu engelleri aşmak için mücadele ediyorsunuz. Sürükleyici atmosferiyle de dikkat çeken oyunda tek yapmanız gereken kamyonu en doğru şekilde yönlendirmek. Farklı araçların kilitlerini açarak daha eğlenceli bir deneyim de yaşayabileceğiniz Drive Hills oyununu mutlaka denemelisiniz.

Vakit geçirmek için oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli de olmanız gerekiyor.

Drive Hills oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.