Gökyüzündeki göz geri döndü, havada süzülüyor: Sessiz ama ölümcül. Düşmanların geleceğinizi görmeyecek ve farkına varmayacaklar. Drone Shadow Strike 3, mobil cihazlarda ücretsiz oynanabilir drone aksiyonunu sunuyor.

Drone Shadow Strike 3 birinci şahıs nişancı oyunlarının heyecanını daha da geliştmek için gelişen savaş eylemi ve gelişmiş askeri cephaneliğiyle geri döndü. Savaş alanına girme, hamlelerinizi stratejilere ayırma ve direnişe hükmetmek ve dünya barışı sağlamak için yeteneklerinizi test etmenin zamanı geldi.

Dünyanın en iyi drone cihazlarını kullanın ve roketler, füzeler, toplar gibi ultra yüksek teknolojili ekipman ve silahları kullanarak aksiyon dolu gizli görevlerde yolunuza koyulun.