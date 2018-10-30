Shotgun Gaming Oy tarafından geliştirilen Duckz ücretsiz bir mobil aksiyon oyunudur.

Renkli grafiklere ve orta dereceli içeriklere sahip olan mobil yapım da bir avcıyı canlandıracağız. Oyuncular mevcut olan tüfekleri ile ördek avlamaya çalışacak ve silah kullanımı konusunda yeteneklerini sergileyebilecekler. Ördek festivallerinin düzenlendiği mobil oyunda ördekler avlayacak ve bize verilen görevleri yerine getirmeye çalışacağız.

Gerçekçilikten uzak olan ve mobil platformda oldukça başarılı bir süreç geçiren mobil yapım da av tüfeğimiz ile menzil tanımadan atışlar yapacak ve ördekler avlayacağız. Oyuncular vurdukları ördeklere göre puanlar kazanacak ve başarılarını sınayabilecekler.

Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme puanına sahip olan mobil aksiyon oyunu Duckz tamamen ücretsizdir.

İyi oyunlar dileriz.