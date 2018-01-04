Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Dumb Ways to Die 3: World Tour mobil oyunu serinin üçüncü oyununda yeniden haylaz fasulye taneleriyle başınızı belaya sokacağınız son derece keyifli ve akıcı bir aksiyon oyunudur.

Dumb Ways to Die 3: World Tour mobil oyununda tıpkı serinin ilk iki oyununda olduğu gibi fasulye tanelerinin hayatta kalması için ekstra bir çaba sarf edeceksiniz. Zira fasulyeleri kendi haline bırakırsanız muhtemelen hayatta kalamayacaklardır. Serinin bu oyunu dünya turu uzantısıyla piyasaya sürüldü ve bu ifade tamamen gerçekliği yansıtıyor. Ancak Dumbgypt, Dumbville, Dumb Peak gibi kendine has isimlerle yer isimleri ima edilmiş durumda. Hatta dünyadan da öte Dumbtune gibi gezegen ötesi bir ziyaret de yapabilirsiniz.

Dumb Ways to Die 3: World Tour mobil oyununda adımlarınızı sağlam atmalı ve yaratıcı ellerde hazırlanmış sayısız tuzağı alt etmelisiniz. Favori fasulye tanelerinizi karakter olarak biriktirebilir ve oyunun görsel imkanlarını sonuna kadar kullanabilirsiniz. Dumb Ways to Die 3: World Tour mobil oyununu ücret ödemeksizin Google Play Store’dan indirebilirsiniz.