Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyucu kitlesi tarafından tercih edilen Dungeon Corporation, dev yaratıklara ve ilginç görünümlü yaratıklara karşı mücadele ederek biri dizi görevi yerine getireceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı özelliklerle ve silahlarla donatılmış ilginç karakterleri yöneterek dev canavarlara saldırmalı ve onları öldürerek yeni savaş ekipmanlarının kilidini açmalısınız.

Her yaratığa farklı bir savaş kahramanı ile saldırmalı ve her bölümde yeni silahlar kullanmalısınız. İlginç konusu ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yaratıklar ve canavarlara karşı kullanabileceğiniz birbirinden güçlü savaş kahramanı ve teçhizatı yer almaktadır. Rol oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Dungeon Corporation ile farklı özelliklere sahip savaşçılarla birlikte aksiyon dolu savaşlara katılabilir ve ganimet toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz.