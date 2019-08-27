Mobil kağıt oyunları arasında yer alan Dungeon Faster ücretsiz olarak Google Play üzerinde Android kullanıcılarına sunuldu.

Old Oak Den imzası ile geliştirilen Dungeon Faster strateji ve kart oyunu olarak günümüzde 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Tek kişilik bir oynanışa sahip olan yapımda oyuncular keşfedilecek birbirinden farklı zindanlarda ve odalarda dolaşabilecekler.

Her odada oyuncuları yeni içerikler beklerken ilerlemeye dayalı bir oynanış ile karşılaşacağız. Ortaya çıkarılmayı beklenen yüklü içerik eşliğinde oynanacak olan yapımda kahramanların seviyeleri yükseltilebilecek. Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynanabilen yapımda reklam yok ve tamamen ücretsiz bir oynanış var.

Yapım Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.5 gibi bir inceleme skor puanı ile değerlendirildi.