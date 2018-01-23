Dungeon Survival, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Karanlık mağaralarda mücadele ettiğiniz oyunda düşmanlarınızın üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Yüzlerce farklı canavarla mücadele etmeniz gereken bir mobil oyun olan Dungeon Survival, yeteneklerinizi sergileyip arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Oyunda farklı silahlar kullanarak mağaralardaki canavarlarla yüzleşiyor ve başarılı olmaya çalışıyorsunuz. Benzersiz farklı sınıftan yaratıklara da sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken Dungeon Survival oyununu mutlaka denemelisiniz. Harika bir RPG deneyimi yaşayabileceğiniz oyunda zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın. Kendi çapında bir hikayeye de sahip olan Dungeon Survival, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyundur.

Dungeon Survival oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.