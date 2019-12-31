Farklı denizleri gezerek yüzlerce balık türünü avlayabileceğiniz ve yeni avlanma taktiklerinden yararlanacağınız Dynamite Fishingi mobil platformda Android ve İOS sürümleri ile iki farklı mecradan kolaylıkla ulaşabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve eğlendirici balık avlama sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı yöntemler kullanarak birbirinden ilginç balıkları avlamak ve koleksiyonunuza sayısız balığı katmaktır.

Ölümcül silahlar ve türlü bombalarla balık avına çıkarak geminizi balıkla doldurmak için çaba göstermelisiniz. Farklı özelliklere ve ilginç görünümlere sahip onlarca balıkçı karakterinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve yüzlerce balığı avlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda balık avına çıkabileceğiniz 7 farklı deniz ve 10’dan fazla tekne yer almaktadır. Ayrıca çeşitli aksesuarlarla ve silahlarla donatılmış 5 çılgın balıkçı kahramanı ve denizlerde karşılaşabileceğiniz sayısız balık türü bulunmaktadır.

Aksiyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Dynamite Fishing, farklı teknelerle ve av malzemeleriyle bereketli avlara çıkarak yüzlerce balık tutacağınız eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.