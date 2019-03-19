Earth Protect Squad, uzaylılarla mücadele eden özel bir ekibin parçası olarak bulunduğunuz TPS oyunu. Dünyayı uzaylılardan kurtarma temelli üçüncü şahıs nişancı oyununda görevlerin ardı arkası kesilmiyor. Uzay temalı aksiyon yüklü mobil oyunları sevenlere tavsiye ederim.

Android platformuna özel çıkış yapan TPS oyunu Earth Protect Squad’da nereden geldiklerini tam olarak bilmediğiniz, uzayın derinliklerinden veya başka bir boyuttan barış için gelmeyen varlıklara karşı savaşıyorsunuz. Tüm büyük askeri üsleri yerle bir eden, sonrasında gezegenin çeşitli köşelerinde bir şeyler aramaya başlayan varlıklar, çok güçlü savaş makinelerine ve garip mutant yaratıklara sahipler. Daha da kötüsü halkı silahlarına dönüştürmüşler. Dünya Koruma Timi, son umut. Yüksek eğitimli askerler, modern silahlar, savaş botları ve güç alanları gibi son teknolojiler, kısacası savaşmak için her şeye sahip olan bu timin bir parçasısınız. Ne aradıklarını bulmanız gerekiyor.