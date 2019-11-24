Hem Android hem de iOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Elemental Dungeon, farklı savaş arenalarında güçlü askerlere karşı mücadele ederek zorlu görevleri yerine getireceğiniz macera dolu bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve aksiyon müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kare bloklardan oluşan korkunç savaş meydanlarında boy göstererek ilginç özelliklere sahip düşman askerleriyle savaşmak ve görevleri tamamlayarak bölgeyi güvenli bir yer haline getirmektir. Esirlerin tutulduğu karanlık zindanları keşfederek kurtarıcılık yapacağınız ve aksiyon dolu savaşlara katılacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliklere ve özel güçlere sahip onlarca ilginç karakter yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda düşmana karşı kullanabileceğiniz kılıç, balta, ok, çeşitli büyüler ve daha birçok unsur bulunmaktadır. Canavar ordularını yenerek esirleri kurtarabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Macera oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Elemental Dungeon ile sizde farklı bir deneyim kazanabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.