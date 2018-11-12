Epic Seven'in ilgi çekici ve sürükleyici hikayesi ve gözlerinizi ekrana yapıştıracak gerçekçi animasyon sahneleriyle sonuna kadar büyüleneceksiniz. Kendinize uygun karakterinizi seçmeli ve farklı zorluktaki rakiplere karşı saldırıya geçmelisiniz. Hikayenin içerisinde kaybolmaya hazır mısın?

Son zamanlarda çıkmış olan mobil oyunlarda kaybolmuş bir macera duygusuyla, bilinmeyen bir dünyada yolculuğa dalın. Artık sıradanlaşmış ve klasikleşmiş RPG savaşı yok, bundan sonra Epic Seven'ın zorlayıcı hikayesi ve eğlenceli savaş sahneleri var. Epic Seven'i en yüksek kalitede neredeyse hiç yükleme süresi olmadan oynayın.

Sonsuz olasılıklarla dolu etkileyici ve stratejik bir dünyanın bulunduğu Epic Seven'da beyninizi harekete geçirecek göz alıcı sahneler var.



