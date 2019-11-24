Farklı özelliklere ve silahlara sahip yüzlerce savaş kahramanından yararlanarak rakiplerinizle nefes kesen RPG savaşları yapabileceğiniz ve kendi stratejilerinizi geliştirerek düşmanlarınızı farklı yollardan devirebileceğiniz Era Origin, Android ve iOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, farklı kostümlere ve özel güçlere sahip güçlü karakterleri yöneterek rakiplerinizle birebir savaşmak ve ganimet toplayarak yeni karakterlerin ve savaş aletlerinin kilidini açmaktır. Ürkütücü savaş meydanlarında kora kor mücadele ederek düşman birliklerini yok etmek için yeni savaş stratejileri geliştirmeli ve kahramanlarınızın özel güçlerinden yararlanarak rakiplerinizi alt etmelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve savaşçılarınıza farklı kostümler alabilirsiniz. Ayrıca karakterlerinizi özelleştirerek yeni özellikler ekleyebilir ve farklı silahlarla donatabilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Era Origin, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından benimsenen ve bağımlılık yapıcı özelliği ile dikkat çeken kaliteli bir RPG oyunudur.