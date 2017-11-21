Ertuğrul Gazi Amanos Dağları, gerçek Türk kahramanı Ertuğrul Gazi'nin Amanos Dağlarındaki mücadelesini konu alan bir mobil oyundur. Titus, Haçlı ordusu ve pek çok hainle yapılan mücadeleleri konu alan oyunda eski zamanların ruhuna kapılabiliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Ertuğrul Gazi Amanos Dağları, 22 bölümlük büyük bir serüveni konu alıyor. Alpler ile birlikte kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda gerçekçi savaş efektleriyle düşman ordularını bozguna uğratmaya çalışıyorsunuz. Mükemmel bir mücadele olarak tanımlayabileceğim oyunda 22 eşsiz bölüm ve atmosfer yer alıyor. Her biri birbirilnden zorlu bölümlerde farklı ortamlarda ve atmosferde savaş deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Basit bir oynanışa da sahip olan oyunda tek yapmanız gereken dikkatli bir şekilde ilerlemek ve tüm düşman askerlerini yok etmek. Türk oyunu olması nedeniyle mutlaka denemenizi önerdiğim Ertuğrul Gazi Amanos Dağları sizleri bekliyor. Aksiyon ve macera dolu oyunları sevenlerin mutlaka denemesi gereken Ertuğrul Gazi Amanos Dağları oyununu sakın kaçırmayın.

Ertuğrul Gazi Amanos Dağları oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.