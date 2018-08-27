Escape from Chernobyl (Çernobil’den Kaçış), zombili açık dünya hayatta kalma oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Mobil platformda en kaliteli grafiklere, ses ve atmosfere sahip hayatta kalma oyunu diyebilirim. Telefonunuza indirin, kulaklığınızı takın ve zombilerin kaynadığı o yere girip Lauren’a neler olduğunu bulun. Tüm tehlikeleri göz ardı ederek çözülmemiş gizemi çözmeye hazır mısınız?

Atypical Games tarafından geliştirilen zombili macera - hayatta kalma oyunu Radiation City’nin devamı niteliğinden hazırlanmış. Hatırlayacağınız üzere serinin ilk oyununda Çernobil faciasından sonra şehirde hala hayatta kaldıklarına inandığınız sevdiklerinizi kurtarmak için mücadele veriyordunuz. Aç yırtıcı hayvanlar, yarı insanlarla dolu Pripyat şehrinden yeniden inşa edilmiş Çernobil nükleer santraline arkadaşınız Lauren’a neler olduğunu öğrenmek için giriş yapıyorsunuz. Binalar, nükleer birim binalarının koridorları labirentten farksız ve her köşesinin tehlikelerle dolu olduğunu bile bile ilerlemeye çalışıyorsunuz. Silahlarınız mevcut ancak zor anlarda kullanmanızı öneririm; zira ses anında zombiler hemen yerinizi tespit ediyor.

Metal ile güçlendirilen etkileyici grafikler sunan Escape from Chernobyl, kulaklıkla mükemmel bir deneyim yaşatıyor.