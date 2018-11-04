Escape Room: Mystery Word, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve garip bir kelime oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Garip bir odada kilitli kalıp kurtulmak için mücadele etmeniz gereken oyunda 240'dan fazla zorlu bulmacayı çözmeniz gerekiyor. Garip nesneleri keşfederek odadan kaçmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Basit oynanışıyla da dikkat çeken oyunda doğru kelimeleri bulmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda zaman sınırı olmadan dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Renkli görselleriyle de dikkatimizi çeken oyunda beyninizin sınırlarını zorlamanız gerekiyor. İnternet gereksinimi olmadan da oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda kelime dağarcığınızı da geliştirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Sıkışık kaldığınızda size yardım edecek ipuçlarına da sahip olduğunuz oyunda eşsiz zaman geçirebiliyorsunuz.

Escape Room: Mystery Word oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.