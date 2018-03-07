Eşit Sözlük, Android telefon ve tabletler üzerinde kullanılabilen bir sözlük uygulamasıdır.

Arçelik tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan Eşit Sözlük uygulaması, "Dil Sürçecek, Eşit Sözlük Eşitleyecek" sloganıyla uygulama marketlerinde yerini alan bir çalışma. Türkçede kullanılan ve kadın-erkek eşitliğini zedeleyen deyimleri, kelimeleri ya da ata sözlerini düzeltmek için ortaya çıkarılan Eşit Sözlük, değiştirilmesi gerektiği düşünülen kelimeler için yeni öneriler sunuyor. Örneğin; "adam gibi adam" kullanımının yerine "düzgün insan" önerisi sunan sözlük, bunun gibi yüzlerce farklı kelime için öneriler yaparak, belirli alışkanlıkları kırmak için mücadele veriyor.

Eşit Sözlük uygulamasıyla birlikte bir farkındalık kampanyası başlatmak için harekete geçen Arçelik, sözlükteki önerilerle birlikte bütün her yerde bu kelimelerin kullanılmasının önüne geçmeyi ve dilimizdeki eşitlikçi olmayan kelimelerin yerine, farklı kullanımların geçmesini amaçlıyor. Bunun için hem Android hem de iOS için geliştirilen uygulama, yeni eklenen kelimelerle genişlemeyi amaçlarken, yapılacak reklam çalışmalarıyla kullanıcı sayısının arttırılması amacını da taşıyor.

Telefon klavyelerine entegre olmasıyla birlikte herhangi bir arama yapmadan direkt olarak mesajlaşırken size önerileri gösteren ve bu yolla çeşitli kullanım alışkanlıklarınızı değiştirmenize yol açabilecek Eşit Sözlük, kullanıcılar tarafından da tam not almaya devam ediyor.