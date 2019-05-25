Mobil platformda oldukça geniş bir kitle tarafından oynanan EverRun: The Horse Guardians arcade oyunları arasında yer alıyor. Oyunculara aksiyon ve macera türünde bir oynanış sunan EverRun: The Horse Guardians tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda oynanıyor.

Budge Studios tarafından geliştirilen yapımda rengarenk bir atmosfer yer alıyor. Oyun içerisinde at yetiştirecek, onu eğitecek ve kişiselleştirebileceğiz. Dünyanın farklı noktalarında nefes kesen manzaraları karşımıza çıkaracak olan yapımda atımız ile ilerlemeye çalışacağız. Oyun içerisinde dileyen oyuncular atlarına farklı görünümler de kazandırabilecekler.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım her geçen gün kitlesini de artırmaya devam ediyor. Yapım Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.