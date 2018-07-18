Destenizi oluşturun, arenada savaşın.
Evertile: Battle Arena, en güçlü şavaş lordları, kahramanlar ve yaratıkların yaşam sürdüğü fantastik bir dünyada geçen kart savaş - strateji oyunu. Sıra tabanlı oynanış sunan online oyunda en iyi desteyi yapıp dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı savaşıyorsunuz. Craft sisteminin de yer aldığı oyunu tüm kart savaş oyunu severlere tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!
İlk olarak Android platformuna çıkış yapan oyunda savaşçılar, sihirbazlar, büyücüler, cadılar, kahraman ve canavarlardan oluşan güçlü bir ordu kurup dünya genelinde oyuncularla arenalarda savaşıyorsunuz. Sadece 1’e 1 PvP arena modu mevcut. Arenaya çıkmadan önce elinizdeki desteyi gözden geçiriyor, gerekirse karıştırıp, yeni kartlar ekleyerek güçlendirip savaş arenasına çıkıyorsunuz. Rakibinizin tüm karakterlerini birkaç dakika içerisinde öldürmeniz gerekiyor. Stratejik düşünmek zorundasınız.
Evertile: Battle Arena Özellikleri:
- Dünyanın dört bir yanından rakiplere karşı gerçek zamanlı savaşın ve özel ödüller, kupalar kazanın.
- Kart sandıklarını açın, güçlü yeni kahraman ve canavar kartlarını toplayın, mevcut destenizi güçlendirin.
- Düşmanlarınızın kafataslarını savaşlarda ezin ve tatlı zaferin tadını çıkarın.
- Savaş destenizi oluşturun ve stratejik savaşın.
- 1’e 1 PvP arenalarda mücadelelerde kendinizi gösterin ve en güçlü savaşçı olun.
- Düşünerek hareket edin. Stratejiniz kaderinizi belirleyecek!
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