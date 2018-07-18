Evertile: Battle Arena, en güçlü şavaş lordları, kahramanlar ve yaratıkların yaşam sürdüğü fantastik bir dünyada geçen kart savaş - strateji oyunu. Sıra tabanlı oynanış sunan online oyunda en iyi desteyi yapıp dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı savaşıyorsunuz. Craft sisteminin de yer aldığı oyunu tüm kart savaş oyunu severlere tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

İlk olarak Android platformuna çıkış yapan oyunda savaşçılar, sihirbazlar, büyücüler, cadılar, kahraman ve canavarlardan oluşan güçlü bir ordu kurup dünya genelinde oyuncularla arenalarda savaşıyorsunuz. Sadece 1’e 1 PvP arena modu mevcut. Arenaya çıkmadan önce elinizdeki desteyi gözden geçiriyor, gerekirse karıştırıp, yeni kartlar ekleyerek güçlendirip savaş arenasına çıkıyorsunuz. Rakibinizin tüm karakterlerini birkaç dakika içerisinde öldürmeniz gerekiyor. Stratejik düşünmek zorundasınız.

Evertile: Battle Arena Özellikleri: