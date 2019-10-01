Mobil platformda birbirinden farklı oyunlara sahip olan Evolution of Games, şu sıralar Evolution of Species 2 beğenileri toplamaya devam ediyor.

İlk oyunu ile oldukça beğenilen Evolution of Species, ikinci sürümü ile de oyuncuların beklentilerini karşılamayı başardı. Sadece Android platformu için geliştirilen Evolution of Species 2 yakında iOS platformundaki oyunculara da sunulacak.

İlk sürümünü her iki platform oyuncularına da sunan yapım mobil arcade oyunları arasında yer alıyor. Evrenin derinliklerinde olup bitenlere tanıklık edeceğimiz oyunda bizden istenilen görevleri başarmaya çalışacak, farklı renk seçenekleri eşliğinde evrimleştirmeler yapmaya çalışacağız.

Oynaması basit bir oyun olarak karşımıza çıkan Evolution of Species 2 günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.