YouTube’un en ünlü serbest sitil futbolcularından Billy ve Jez’i kontrol ederek eğlenceli bir futbol resitaline katılacağınız ve olağanüstü hareketler yaparak puan kazanacağınız F2 Target Tekkers, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan eşsiz bir oyundur.

Etkileyici futbol şovları ve eğlenceli parkurları ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, birbirinden yetenekli iki ünlü serbest stil futbolcusunu yöneterek çeşitli engellerle donatılmış zorlu parkurlarda ilerlemek ve topu hedefe ulaştırarak görevleri tamamlamaktır. Çeşitli bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak ekstra mini oyunlar oynayabilir ve seviye atlayarak farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Oyunda dünyanın farklı bölgelerine kurulan yüzlerce zorlu parkur ve her parkurda sayısız engel yer almaktadır. Topla şov yaparak engelleri aşmalı ve topu hedefe atarak puan toplamalısınız. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan F2 Target Tekkers, yüz binlerce oyun severin beğenisi kazanan kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.