eFootball 2025 APK, yeni sezon güncellemeleriyle birlikte oyuncuların karşısına çıkan bir mobil futbol oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

eFootball 2025 APK, KONAMI tarafından geliştirilen mobil futbol oyun serisinin yeni sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Her sezon yenilenen kadroları ve mekanikleriyle oyuncularla buluşan eFootball PES 2025 APK'da, kendi rüya takımınızı oluşturun ve milli takım dahil olmak üzere birçok takım arasında seçim yapın!

eski adıyla PES 25 APK olarak tanıdığımız futbol oyunu, eFootball v4.0.0 sürümüyle yenilenerek 24/25 sezonunu mobil cihazlara adapte etmektedir. Gezegenin en tanınmış oyuncularından en genç yeteneklere kadar takımınıza katabilirsiniz. Oyunun yönetim tarafı her ne kadar keyifli öğeler katsa da, takımınızı oluşturduktan sonra sahada yönetmek en eğlenceli kısmıdır.

Arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla futbol müsabakaları yapabilirsiniz. Dostluk maçlarında yarışabilir, turnuvalara katılabilir veya liglerde üst sıralar için mücadele edebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra 3v3'e kadar aynı takımda co-op oyunları da oynayabilirsiniz.

eFootball 2025 APK İndir

Her sezon stadyum, arma, forma ve oyuncu güncellemeleriyle birlikte oyunculara yepyeni bir görünüm sunuluyor. Takım ve oyuncu değişiklerinin yanı sıra oyun içi stil ve dizilişleri daha kapsamlı özelleştirebilirsiniz.

PES 25 APK'da, bütçenize göre oyuncular transfer edin ve takımınızı antrenmanlarla geliştirin. Siz de eFootball 2025 Mobile Son Sürüm indirin ve Android cihazlarınızda ister arkadaşlarınızla isterseniz de yapay zekaya karşı futbol maçlarında gerçekçi futbol deneyimi yaşayın!

eFootball 2025 Mobile Özellikleri