eFootball 2024 APK, popüler serinin mobil platformlar için yeni futbol oyunu.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

eFootball 2024 APK, tekrardan gelişmiş bir şekilde piyasaya sürülen, mobil platformlarda oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur. PES'ten eFootball'a devrim niteliğinde bir geçiş yapan Konami, tekrardan oyuncuların karşısına çıkıyor.

PES 2024 APK, içerisinde birçok dünya devi bulunduran yapısı ile birlikte, dünyanın dört bir yanındaki her ligden takımlarla oynayabilirsiniz. İstediğiniz bir takımı seçip, online veya yapay zekaya karşı mücadeleler verebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra; kariyer moduyla beraber, kendi takımınızı oluşturup üst sıraları zorlayabilirsiniz.

eFootball PES 2024 APK İndir

eFootball 24 APK Takımınıza yeni futbolcular transfer edebilirsiniz. Bunların arasında dünya devleri ve daha düşük seviyede oyuncular bulunuyor. Bütçenize göre oyuncular transfer edip takımınızın kimyasını oluşturabilirsiniz. Daha genç ve daha kötü oyuncuları takımınıza katıp, antrenmanlarla birlikte geliştirebilirsiniz. Geliştirdiğiniz oyuncuları daha fazla fiyata satıp, yerine yeni oyuncular transfer edebilirsiniz. Oyuncuların aksine, bir menajerle de anlaşabilirsiniz. Takımınızın kimyasını bozmayacak taktikler geliştirerek, oyun planınızı oluşturabilirsiniz.

Mobil cihazınızda gerçekçi bir futbol deneyimi yaşadığınız eFootball PES 2024 Mobile indirerek, arkadaşlarınızla 3v3'e kadar kıyasıya mücadele verebilirsiniz.

eFootball 2024 Mobile Özellikleri