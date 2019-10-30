Orta çağda kendi krallığınızı kurarak macera dolu bir serüvene atılacağınız ve çeşitli alanlarda üretim yaparak ticaret yapacağınız Fairy Kingdom, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, orta çağ döneminde yaşamınızı sürdürerek kendi krallığınızı kurmak için mücadele etmek ve büyüler yaparak çiftlikte üretime geçmektir. Boş bir alan üzerine dilediğiniz bina ve ticaret alanlarını inşa edebilirsiniz. Şehrinize değirmenler, çiftlikler, atölyeler, demirci ocakları, simya laboratuarları ve daha onlarca farklı alanda faaliyet gösteren konut yapabilirsiniz.

Büyülü bir şatoda size verilen görevleri yerine getirerek yeni sihirlerin kilidini açabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Oyunda kötü cadıyla savaşarak şehrinizi korumalı ve büyülü yaratıkları toplayarak dev bir koleksiyon oluşturmalısınız.

1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken Fairy Kingdom, sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız popüler bir oyun olarak öne çıkıyor.