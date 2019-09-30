Farklı savaş modlarından dilediğinizi seçerek hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz ve birbirinden etkili onlarca silahtan dilediğinizi kullanabileceğiniz Fan of Guns, Android platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan sıra dışı bir savaş oyunudur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, savaşacağınız platformu ve karakterinizi seçerek aksiyon dolu bir mücadeleye atılmaktır. Zombilerle savaşabilir ya da takım savaşlarına katılabilirsiniz. Dilerseniz online olarak oynayabilir ve rakiplerinizle ikili mücadelelerde rol alabilirsiniz. Savaşlardan kazandığınız puanları kullanarak farklı karakterlerin ve silahların kilidini açabilirsiniz. Eşsiz savaş sahneleri ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda av tüfeği, uzun namlulu tüfek, tabanca, makineli tüfek ve daha 40’dan fazla silah yer almaktadır. Ayrıca farklı tiplerde tasarlanmış yüzlerce karakter ve 12 zorlu savaş modu bulunmaktadır.

Milyonlarca oyun severin beğenisini toplayan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen Fan of Guns, aksiyon oyunları arasında boy gösteren kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.